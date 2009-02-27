На острове Крит за долги арестовали судно «Укрречфлота»

В Греции на острове Крит в порту г. Ираклио арестовано судно „Василий Боженко” украинской судоходной компании „Укрречфлот”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Греческой Республике.

По данным дипломатического учреждения, судно арестовано 25 февраля турецкой компанией „Beyaz Marti Petrol Ticaret Ve Denizcilik LTD STI” в связи с задолженностью в оплате горючего.

Заседание греческого суда по упомянутому делу должно состояться на о. Крит 20 марта с.г.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины, сообщили в пресс-службе министерства.