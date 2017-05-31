Российский губернатор объяснил, зачем сказал журналистам "Бог не фраер"

Губернатор Орловской области Вадим Потомский объяснил, что имел в виду, публично употребив выражение "Бог не фраер". По его словам, он хотел призвать журналистов обращаться со священнослужителем корректнее, передает РБК.

Потомский днем ранее прокомментировал претензии журналистов к епископу Орловской области Нектарию из-за подаренной тому люксовой версии Toyota Land Cruiser V8, сказав: "Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит".

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Губернатор, являющийся членом КПРФ, отметил, что «замечания» Нектарию может делать только митрополит Орловский Антоний, а журналисты "не имеют права так себя вести".

"Я говорил о форме подачи информации, и ничего другого; мне она не нравится", - объяснил губернатор позже.

Скандал разгорелся из-за публикации о внедорожнике Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн руб. В Орловской митрополии журналистам подтвердили, что автомобиль у Нектария имеется и предстоятелю подарил его один из местных агрохолдингов.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) 30 мая написал письмо в информационное агентство «Орловские новости» с призывом удалить все публикации о нем. По словам предстоятеля, «подобные выходки» подрывают «духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей». В случае, если «Орловские новости» не удалят статью, епископ угрожал привлечь издание к ответственности за «оскорбление чувств верующих».

После того, как эта просьба приобрела резонанс по всей России, в РПЦ заявили, что письмо - фейк.