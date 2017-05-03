В РПЦ ополчились против Гомера Симпсона за ловлю покемонов в храме (видео)

Богословы Русской православной церкви (РПЦ) выступили за ужесточение возрастного ценза американского мультсериала "Симпсоны" из-за нового эпизода, в котором главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме.

Как сообщает ТАСС, по мнению опрошенных священнослужителей, на медийном рынке "началась активная пропаганда ложных моральных ценностей в подростковой среде". Они считают, что на российском медийном рынке необходимо внедрять подобие санитарного контроля, а также оградить детей и подростков от просмотра "Симпсонов".

В СМИ появилась информация о выходе 19 эпизода 28 сезона мультсериала "Симпсоны", в котором Гомер Симпсон, как и другие жители Спрингфилда, играет в Peekimon Get (аналог игры Pokemon Go) и начинает искать виртуальных животных в самых разных местах. В одном эпизоде ловцы "покемонов" заходят в церковь прямо посреди проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру, на что последний отвечает: "Эта игра есть или, по крайней мере, была в отличие от твоего Иисуса". У "Симпсонов" действующий возрастной ценз 16+.

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По словам иеромонаха РПЦ, клирика Иваново-Вознесенской епархии (Ивановская область) Макария (Маркиша), от просмотра нового эпизода "Симпсонов" стоит оградить детей, так как данная информация может "пошатнуть их моральные устои". "Все, что не запрещено законом, разрешено. Поэтому показ "Симпсонов" никто запретить не может. Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм - антиэстетика", - сказал священнослужитель.

По его мнению, популярность "Симпсонов" строится на уродстве персонажей. "Эти герои не образцы для подражания, вразумления, - сказал иеромонах.

Клирик Иваново-Вознесенской епархии считает, что показ новой серии "Симпсонов" может спровоцировать российскую молодежь на ловлю покемонов в храме, поэтому священнослужитель предложил увеличить возрастной ценз для этого мультсериала.

По мнению члена синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятеля храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерея Андрея Новикова, на данный момент через медиаконтент осуществляется "мощная пропаганда", в том числе и через продукцию Голливуда. "Новый эпизод "Симспонов" - яркое тому подтверждение. Сейчас ряд медиапродуктов направлен на пропаганду ложных ценностей, например, в фильмах и даже мультфильмах стали массово появляться герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - сказал священнослужитель.

По его мнению, цель данной пропаганды - разложить общество, в том числе и на территории России. "Поэтому нужно усилить контроль за медиапродуктом", - сказал Новиков.

По словам доцента исторического факультета Санкт-Петербургского университета, диакона Владимира Василика, в России необходимо создать "санитарно-защитную зону для медиапродукта".

Как сообщал УНИАН, ранее создатели мультсериала «Симпсоны» выложили в сеть отрывок из нового эпизода, посвященного 100 дням президентства Дональда Трампа.