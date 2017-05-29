В Кремле заявили, что Путин готов дать Макрону "исчерпывающий ответ" о судьбе украинских политзаключенных

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов дать «исчерпывающий ответ» президенту Франции Эммануэлю Макрону о судьбе украинских политических заключенных.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли вопрос украинских политзаключенных обсуждаться на встрече лидеров двух государств во Франции.

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«В целом это не вопрос двухсторонних российско-французских отношений, но, если эта тема будет поднята французской стороной, я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающий ответ», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, накануне запланированной на сегодня в Версале встречи президентов Франции и России семьи незаконно удерживаемых Москвой украинских политзаключенных обратились с просьбой к Макрону, чтобы он передал Путину требование освободить всех политических заложников.

17 мая 9-летний сын Сущенко написал письмо лично Путину с просьбой вернуть отца домой.

14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с Путиным вопрос освобождения Сущенко и других пленных. По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

18 мая Московский городской суд признал законным решение Лефортовского районного суда столицы РФ о продлении ареста Сущенко до 30 июня.