Родственники украинских политзаключенных обратились к Макрона с просьбой передать Путину требование об их освобождении - СМИ

Накануне запланированной на понедельник, 29 мая, в Версале встречи президентов Франции и России, семьи незаконно удерживаемых Москвой украинских политзаключенных обратились с просьбой к Емманюелю Макрону, чтобы он передал российскому коллеге Владимиру Путину требование освободить всех политических заложников.

Как сообщает «Польское радио», кроме членов семей свои подписи под письмом поставили также украинские деятели общественных организаций и правозащитники. В послании президенту Франции названы фамилии лиц, репрессированных в анексованому Россией Крым и украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Это, в частности, Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие.

Авторы письма подчеркнули, что на Крымском полуострове царит атмосфера террора и ужаса, которая характерна для российского авторитарного правления, которое применяет репрессии и дискриминацию в отношении людей, что выступают против российской оккупации.

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«Мы обращаемся к Вам, господин президент, передать Владимиру Путину наши требования об освобождении всех политических заложников Кремля (...) и усилить санкции против России (...)», - отметили авторы письма.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон 27 мая после саммита лидеров стран G7 заявил, что в ближайшее время хочет встречи в «нормандском формате» относительно ситуации в Украине.