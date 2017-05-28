Война с КНДР будет "катастрофической" - Мэттис
20:24, 28 мая 2017Мир
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Мэттис заявил, что Северная Корея представляет угрозу для окружающих ее стран, включая Японию, Китай и Россию.
Джеймс Мэттис / REUTERS
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, конфликт в КНДР «вероятно, был бы наихудшим видом борьбы в жизни большинства человечества».
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Мэттис заявил, что Северная Корея представляет угрозу для окружающих ее стран, включая Японию, Китай и Россию.
«Но суть в том, что это будет катастрофическая война, если она превратится в битву, если мы не сможем разрешить эту ситуацию дипломатическими средствами», — сказал он.
Ранее было опубликовано видео испытаний новой системы ПВО Северной Кореи
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