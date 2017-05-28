Появилось видео запусков новых ракет ПВО в Северной Корее

В Северной Корее показали видео испытательных запусков новых ракет "земля-воздух" противовоздушной обороны страны, как сообщают РИА Новости.

Утром в воскресенье стало известно о тестовые пуски новых ракет, направленных на перехват беспилотников или ракет противника.

На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который назвал их "успешными" и приказал подчиненным начать серийное производство нового вида вооружений.

Читайте такжеЯпония готовит санкции против Северной Кореи

"Подобно молнии (ракета) в момент разнесла в пыль беспилотник и ракету противника", - комментирует запуск голос за кадром.

Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за "успешным испытанием" системы противовоздушной обороны "нового типа". После этого он распорядился "приступить к массовому производству и развертыванию таких систем в стране, в том числе в лесных массивах".

Отмечается, что Ким Чен Ын похвалил военное руководство страны и отметил, что по сравнению с прошлым годом улучшились возможности оружия в выявлении, преследовании и уничтожении объекта, повысился процент попадания в цель. Кроме того, удалось устранить ряд дефектов.