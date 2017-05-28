На США больше нельзя полагаться - Меркель

Немецкий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала европейцев к большему единению на фоне неоднозначного итога саммита Большой семерки (G7). В речи в Мюнхене в воскресенье, 28 мая, она подчеркнула серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональда Трампа, как сообщает DW.

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"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла", - цитирует информационное агентство Reuters Меркель, которая выступала в рамках предвыборной кампании на празднике в столице Баварии. Поэтому канцлер обратилась к жителям ЕС с призывом принять судьбу Европы "в собственные руки", добавляет агентство новостей dpa.

Напомним, что из семи наиболее экономически развитых стран все, кроме США, в заключительной декларации саммита G7 отметили важность воплощения в жизнь климатического соглашения - обязательств, взятых на себя в Париже. "Нас было шестеро против одного", - отметила тогда Меркель относительно недоразумения мировых лидеров с Трампом.