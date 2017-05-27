Страны G7 не могут согласовать позиции по России и торговле – СМИ

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) не могут согласовать общие позиции относительно торговли и России в окончательном коммюнике по итогам саммита.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Окончательное коммюнике после завершения саммита G7 должно быть опубликовано позже сегодня.

Как утверждает источник, дипломаты не могут решить, нужно ли в окончательное заявление включить обязательства относительно борьбы с торговым протекционизмом. Также они не могут найти решение относительно того, нужно ли будет принять дополнительные меры против России, в случае необходимости, за ее вторжение в Украину.

Также источник сообщил, что странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений. В коммюнике будет отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение по изменению климата, подписанное в 2015 году. В то же время отмечается, что Соединенным Штатам будет предоставлено больше времени, чтобы принять решение относительно их позиции по этому вопросу.

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Подготовка коммюнике в вопросах торговли и России должна завершиться во второй половине дня.

В отдельном сообщении сказано, что США согласились внести требование относительно борьбы с торговым протекционизмом в окончательном коммюнике по итогам саммита G7.

Как сообщалось, саммит лидеров стран «Большой семерки» проходит 26-27 мая в итальянском городе Таормина.