В России отреагировали на высылку своих дипломатов из Эстонии и пообещали ответить
В МИД РФ назвали высылку дипломатов "недружественным актом".
В российском МИД прокомментировали высылку двух российских дипломатов из Эстонии. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что это не останется без ответа. Об этом сообщает ТАСС.
"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.
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Как сообщал УНИАН ранее, министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву о том, что они должны покинуть Эстонию.
Пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова подтвердила эту информацию, но не стала ее комментировать. Посольство России в Эстонии также не прокомментировало эту информацию. В какой срок дипломаты должны покинуть Эстонию, также пока неизвестно.