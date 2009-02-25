Журналисты насчитали 9 погибших в крушении Boeing в Амстердаме (фото)

По крайней мере девять человек погибли в среду в результате катастрофы самолета авиакомпании "Турецкие авиалинии" в амстердамском международном аэропорту "Схипхол", сообщило голландское телевидение, ранее проинформировавшее о пятерых погибших. Телекомпания NOS утверждает, что среди погибших - шесть пассажиров и три члена экипажа.

В прямом репортаже с места происшествия телекомпания показала, как рядом с обломками самолета, расколовшегося на три большие части, спасатели положили тела, по крайней мере, девяти погибших, накрыв их покрывалами. Раненых на носилках укладывали в машины "скорой помощи". Тех, кто не пострадал, на автобусе доставили в спорт-центр в близлежащем городке Бадхуфедорп.

Представители аэропорта "Схипхол" пока отказываются сообщить число жертв.

В то же время министр транспорта Турции Бинали Йылдырым сообщил, что не располагает данными о погибших в катастрофе Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама. "У меня нет официальных данных о погибших", - цитирует министра телекомпания NTV. Нет такой информации и у компании Turkish Airlines, сообщили РИА новости ее представители.

Минтранс Турции также распространил заявление, в котором говорится, что самолет Turkish Airlines "не потерпел катастрофу, а совершил жесткую посадку". "Причина происшествия выясняется", - говорится в пресс-релизе турецкого министерства.

По некоторым данным, перед катастрофой при посадке самолет попал в сильную "болтанку", что могло стать причиной крушения. Также предполагается, что пилот направил самолет на распаханное поле после того, как неожиданно резко упала тяга двигателей. Один из очевидцев также рассказал, что Boeing шел на посадку, но в какой-то момент оказался на слишком малой высоте и, чтобы не попасть на автостраду, попытался вновь набрать высоту. Однако у самолета уже была недостаточная скорость, и поэтому он резко пошел вниз, не дотянув до взлетно-посадочной полосы.

"Боинг 737-800" авиакомпании Turkish Airlines во время посадки в амстердамском аэропорту Schiphol развалился на три части, врезавшись в землю. На его борту находились 127 пассажиров и 7 членов экипажа. Полиция перекрыла находящуюся в 100-150 метрах от места падения Боинга оживленную автостраду А-9, на которой образовалась пробка. Кругом разбросан багаж. Пожар при аварии не возник.

Фото Reuters и AP