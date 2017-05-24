The Guardian показала фото смертника из Манчестера

Британская газета The Guardian обнародовала фотографию 23-летнего Салмана Абеди, которого считают террористом-смертником, подорвавшим себя вечером 22 мая на Манчестер Арене после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. Этот снимок сделан во время урока ислама в мечети Дидсбери.

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Полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или он был сообщником более широкой террористической сети.Как сообщалось ранее, Абеди родился в Великобритании в семье ливийцев. Соседи рассказали, что парень проявлял "странное поведение" за несколько недель до совершения убийства 22 человек. По их словам, было слышно, как 22-летний нападающий "распевал исламские молитвы на улице" возле своего дома в южной части города.

Как писал УНИАН, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере. Радикальная исламская группировка сообщила, что один из ее "солдат" привел в действие взрывчатку во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

В то же время разведка США пока не подтверждает связь между "Исламским государством" и террористом-смертником в Манчестере. В результате теракта в Манчестере были ранены по меньшей мере 119 человек. Среди пострадавших 59 человек были госпитализированы, в том числе 12 детей. Еще 60 человек получили медицинскую помощь на месте.