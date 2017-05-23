США не подтвердили причастность ИГ к теракту в Манчестере

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности террористической организации «Исламское государство» (ИГ) к теракту на стадионе в Манчестере, передает Reuters.

«Я мог бы упомянуть, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, однако данная группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт. У нас нет подтверждения этой связи», — сказал он.

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Ранее террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, который произошел накануне на стадионе в Манчестере.

Также сообщалось, что СМИ назвали имя устроившего взрыв в Манчестере смертника.