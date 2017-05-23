СМИ узнали имя смертника, который подорвал себя в Манчестере

17:10, 23 мая 2017
Мир
1500

СМИ сообщают, что мужчине было 23 года.

Иллюстрация / REUTERS

Взрыв на стадионе в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди. Об этом сообщает CBS News в Twitter.

Читайте такжеТеракт в Манчестере: нападение мог совершить британец – СМИ

Издание сообщает также, что смертник был известен британской власти до нападения.

Как сообщал УНИАН ранее, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.

Позже, полиция Манчестера подтвердила информацию о первом задержанном в расследовании вчерашнего кровавого теракта во время концерта Арианы Гранде.

"Что касается вчерашнего инцидента в "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере задержан 23-летний мужчина", - сообщила полиция в "Твиттере".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере
Теги: #взрыв в Манчестере