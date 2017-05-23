СМИ узнали имя смертника, который подорвал себя в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди. Об этом сообщает CBS News в Twitter.

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Издание сообщает также, что смертник был известен британской власти до нападения.

CORRECTION: CBS News can confirm suspected Manchester attacker is 23-year-old Salman Abedi https://t.co/OtAmmxHRzFpic.twitter.com/vWYlZrenyB — CBS News (@CBSNews) May 23, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.

Позже, полиция Манчестера подтвердила информацию о первом задержанном в расследовании вчерашнего кровавого теракта во время концерта Арианы Гранде.

"Что касается вчерашнего инцидента в "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере задержан 23-летний мужчина", - сообщила полиция в "Твиттере".