Теракт в Манчестере совершил смертник - полиция

Начальник полиции Иан Хопкинс заявил, что нападавший в Манчестере погиб при взрыве. Об этом сообщает Guardian.

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По его словам, на Манчестер-арене смертник действовал в одиночку, но правоохранители проверяют, не был ли он частью сети.

"Злоумышленник, я могу подтвердить, умер на арене. Мы уверены, что нападавший имел при себе самодельное взрывное устройство, которое он активировал ", - рассказал полицейский.

Как писал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 22 человека, ранены 59. Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками, а металллоискателей на входе не было.