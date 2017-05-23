Очевидцы о безопасности на Манчестер-арене: пронести можно было что угодно

Металлоискателей на входе в Манчестерскую арену, где ночью прогремел взрыв, не было, а сумки зрителей практически не осматривали. Об этом в эфире "Дождя" рассказали очевидцы, которые были на злополучном концерте Арианы Гранде.

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"Когда мы заходили внутрь, особо никакой проверки не было. Это очень сильно удивляло. Не было металлоискателей, сумки не проверяли практически. Никаких приборов не было, просто забирали воду, что сверху увидят. Хотя людей было очень много. Мы открывали сумки... но он не проверял содержимое, не проверял, не ощупывал. Просто забирал воду. Это были сотрудники арены, это явно не полицейские были. Если подумать, безопасности никакой не было. Могли что угодно пронести", — рассказывают очевидцы.

Как писал УНИАН, ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 19 человек, ранены около 50. Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.