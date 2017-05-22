Совбез ООН на экстренной встрече обсудит запуск ракеты КНДР

Совет безопасности ООН во вторник, 23 мая, проведет совещание, в связи с последними ракетными испытаниями КНДР.

Отмечается, что встреча пройдет за закрытыми дверями, сообщает Reuters.

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Инициаторами созыва заседания Совбеза в ООН выступили США, Япония и Южная Корея.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 21 мая, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Это уже второй ракетный запуск в Северной Корее за последнюю неделю.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, представляющих угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Кореи угрожали потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.