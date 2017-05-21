В США заявили, что давление на КНДР будет продолжено в связи с запусками ракет

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что после очередного испытания баллистической ракеты, проведенного властями Северной Кореи, экономическое и дипломатическое давление на эту страну будет продолжено. Об этом Тиллерсон сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает «Голос Америки».

«Продолжающиеся испытания вызывают разочарование и тревогу, и мы просим их прекратить их», – подчеркнул он.

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Ранее в воскресенье Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Это уже второй ракетный запуск в Северной Корее за последнюю неделю.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, представляющих угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Кореи угрожали потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.