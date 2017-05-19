В Сингапуре появился многоэтажный автомат по продаже элитных автомобилей (видео)

16:47, 19 мая 2017
Мир
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В ассортименте автомата – ретромобили, а также спорткары и суперкары марок Bentley, Ferrari и Lamborghini.

В Сингапуре появился многоэтажный автомат по продаже элитных автомобилей / Скриншот УНИАН

В 15-этажном здании находится демонстрационный зал, в котором на слотах расположены 60 автомобилей.

Автомат действует по принципу подобных конструкций с едой.

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По словам авторов идеи, благодаря такому формату экономится городское пространство в Сингапуре.

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