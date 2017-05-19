В Сингапуре появился многоэтажный автомат по продаже элитных автомобилей (видео)

В ассортименте автомата – ретромобили, а также спорткары и суперкары марок Bentley, Ferrari и Lamborghini.

В 15-этажном здании находится демонстрационный зал, в котором на слотах расположены 60 автомобилей. Автомат действует по принципу подобных конструкций с едой. Читайте такжеПроизводство автотранспорта в Украине выросло на 92% По словам авторов идеи, благодаря такому формату экономится городское пространство в Сингапуре.

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