В Сингапуре появился многоэтажный автомат по продаже элитных автомобилей (видео)
16:47, 19 мая 2017Мир
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В ассортименте автомата – ретромобили, а также спорткары и суперкары марок Bentley, Ferrari и Lamborghini.
В Сингапуре появился многоэтажный автомат по продаже элитных автомобилей / Скриншот УНИАН
В 15-этажном здании находится демонстрационный зал, в котором на слотах расположены 60 автомобилей.
Автомат действует по принципу подобных конструкций с едой.
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По словам авторов идеи, благодаря такому формату экономится городское пространство в Сингапуре.
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