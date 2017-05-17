В Сингапуре открыли 15-этажный автомат по продаже элитных спорткаров (видео)

В Сингапуре открылся вендинговый автомат по продаже автомобилей, среди которых есть модели марок Bentley, Ferrari и Lamborghini, передает Reuters.

Компания Autobahn Motors открыла 15-этажный демонстрационный зал, в котором автомобили расположены на 60 слотах.

Читайте такжеВ США установили торговый автомат по продаже боеприпасов

На первом этаже здания клиенты при помощи сенсорной панели выбирают машину, которую они хотели бы приобрести. Автомобиль прибывает к ним в течение одной-двух минут благодаря передовой системе, которая управляет поиском транспортных средств.

Топ-менеджер Autobahn Motors Гэри Хонг пояснил, что специфический формат торгового автомата нацелен на эффективное использование городского пространства в Сингапуре. Он добавил, что вместе с тем, «мы хотели быть творческими и инновационными».