МИД Польши: многие страны стремятся сохранить экономические санкции в отношении России

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляет, что экономические санкции в отношении России должны быть сохранены - так говорили многие министры стран ЕС, которые сегодня встретились в Брюсселе.

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Как сообщает Польское радио, вопрос санкций не был темой встречи министров в понедельник, но тема была поднята по случаю дискуссии об Украине.

Ващиковский отметил, что большинство министров, которые принимали участие в дискуссии, высказывались однозначно.

«Санкции должны быть продлены. Россия - это государство, которое не идет на сотрудничество, не реализует Минские соглашения, следовательно, не о чем и говорить », - сказал он.

Санкции против Москвы действительны до конца июля. Для их продолжения необходимо согласие всех стран ЕС.