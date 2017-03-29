Сожжение флага Украины в Варшаве: прокуратура Польши приостановила производство

Варшавская прокуратура приостановила расследование по делу об уничтожении украинского флага во время Дня независимости в Варшаве.

Как сообщает "Польское радио", об этом во вторник, 28 марта, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшава-Прага прокурор Лукаш Лапчинский.

«Расследование по делу уничтожения путем сожжения флага Украины было приостановлено в связи с отсутствием признаков противоправных действий», - сообщил прокурор.

Он добавил, что сообщение о приостановке расследования передано посольству Украины, поскольку именно оно проинформировало о преступлении.

Прокурор Лапчинский заметил, что корреспонденция с постановлением о прекращении расследования поступила в посольство Украины дипломатическим путем. «Это постановление официально доставлено в посольство 20 марта. Формально постановление пока неправомочно», - отметил он.

Читайте такжеВ Польше на марше орлят участники выкрикивали "Смерть украинцам", посольство Украины ждет ответа от властей (фото, видео)

Также напоминается, что производство в середине ноября 2016 года открыла Районная прокуратура Варшава-Прага Полудне. «Мы будем выяснять, согласно ли уголовному кодексу было совершено преступление, действительно ли был уничтожен украинский флаг. Собранные до сих пор материалы не позволяют однозначно утверждать, был ли это действительно флаг Украины», - заявлял ранее Лапчинский.

Как известно, инцидент произошел 11 ноября прошлого года во время Марша независимости в Польше. Его записали на видео, которое затем появилось в интернете. На нем видна группа людей с флагами Польши в руках. Один из участников группы порвал и поджег флаг Украины.

Во вторник прокурор сообщил, что «на основе собранного по делу доказательного материала не подтверждено, что это был флаг Украины». «Хотя по возгласам лиц на видео можно предположить, что речь шла именно о флаге Украины», - добавил он.

«Условием привлечения к уголовной ответственности за уничтожение флага иностранного государства является выставление публично флага представительством данного государства или по требованию польского органа власти», - сказал прокурор Лапчинский.

В середине ноября глава польской дипломатии Витольд Ващиковский провел телефонный разговор с главой МИД Украины Павел Климкиным относительно инцидента. Ващиковский отметил, что это был единичный акт вандализма или провокация, «чтобы привести к напряженности в польско-украинских отношениях».