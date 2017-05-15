Марин Ле Пен вернулась на пост лидера "Национального фронта"

Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вернулась к руководству партией «Национальный фронт» после взятого на время президентской кампании отпуска.

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Во время предвыборной кампании до второго тура Ле Пен ушла с поста главы партии и передала эту должность Стиву Бриуа, вице-президенту «Национального фронта».

«Горжусь тем доверием, которое Марин Ле Пен оказала мне. Она сегодня вернулась к президентству в «Нацфронте». Курс — на выборыв парламент», — написал он в своем твиттере.