Марин Ле Пен вернулась на пост лидера "Национального фронта"
15:17, 15 мая 2017Мир
699 0
Во время предвыборной кампании до второго тура Ле Пен ушла с поста главы партии.
Марин Ле Пен / REUTERS
Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вернулась к руководству партией «Национальный фронт» после взятого на время президентской кампании отпуска.
Читайте такжеПартии Макрона и Ле Пен готовятся к новым выборам во Франции
Во время предвыборной кампании до второго тура Ле Пен ушла с поста главы партии и передала эту должность Стиву Бриуа, вице-президенту «Национального фронта».
«Горжусь тем доверием, которое Марин Ле Пен оказала мне. Она сегодня вернулась к президентству в «Нацфронте». Курс — на выборыв парламент», — написал он в своем твиттере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter