Макрон вступил в должность президента Франции (фото)

Сегодня, 14 мая, Эмманюэль Макрон вступил в должность президента Франции. Как сообщает Deutsche Welle, церемония инаугурации состоялась в Елисейском дворце в Париже и сопровождался салютом из 21 залпа.

До принесения присяги бывший председатель движения "Вперед!" с глазу на глаз пообщался с бывшим президентом Франсуа Олландом. На встрече предшественник Макрона сообщил ему ряд засекреченных сведений, необходимых для контроля над ядерными силами страны, и ввел в курс текущих дел.

"Я не передаю власть политическому оппоненту, что гораздо проще", - отметил Олланд.

Читайте такжеМакрона официально провозгласили президентом Франции

Сам Макрон в своем микроблоге в Twitter во время церемонии инаугурации написал: "Я гарантирую, что наша страна получит демократическое обновление. Граждане будут иметь голос. Их будут слушать".

Je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre. Ils seront écoutés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2017

По словам источника, близкого к президентскому окружению, в понедельник, 15 мая, Макрон назначит нового премьер-министра, а за сутки сформирует обновленный кабинет правительства.

Свой первый зарубежный визит Макрон осуществит в ФРГ. Поездка запланирована на 15 мая. Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Макроном состоялась в Берлине 16 марта.

Во втором туре президентских выборов 39-летний Макрон получил поддержку 66,1% активных избирателей. За его соперницу, кандидата правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,9% избирателей.