В первый день работы президентом Макрон приедет к Меркель

В свой первый рабочий день в качестве президента Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Берлин, передает The Local.

В ходе визита он проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Визит запланировал на 15 мая.

Ранее Меркель поздравила избранного президента Франции, лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на выборах, назвав исход французской президентской гонки «эффектным».