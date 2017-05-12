В первый день работы президентом Макрон приедет к Меркель

14:10, 12 мая 2017
Мир
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Визит запланировал на 15 мая.

Эммануэль Макрон / REUTERS

В свой первый рабочий день в качестве президента Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Берлин, передает The Local.

В ходе визита он проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Визит запланировал на 15 мая.

Ранее Меркель поздравила избранного президента Франции, лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на выборах, назвав исход французской президентской гонки «эффектным».

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Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #визит#Меркель#Макрон