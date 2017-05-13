В Венесуэле тысячи пенсионеров присоединились к антиправительственным акциям
04:47, 13 мая 2017Мир
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Страна с богатейшими в мире запасами нефти страдает от дефицита товаров и гиперинфляции.
Иллюстрация / REUTERS
В столице Венесуэлы к антиправительственным демонстрациям присоединились тысячи пенсионеров.
Как передает Euronews, некоторые держали плакаты с надписями, что не имеют лекарств, и хотят достойной старости.
Не обошлось и без столкновений с полицией.
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В Венесуэле уже полтора месяца продолжаются акции протеста против президентства Николаса Мадуро.
Демонстрации регулярно перерастают в столкновения с полицией, в которых погибли 38 человек и сотни ранены.
Страна с богатейшими в мире запасами нефти страдает от дефицита товаров и гиперинфляции.
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