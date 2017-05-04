Протесты в Венесуэле: погиб минимум один человек, сотни раненых (видео)

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений с полицией в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает Euronews, тысячи венесуэльцев продолжили в среду протесты против политики президента Николаса Мадуро.

Правоохранители применили против манифестантов слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты. Участники протестов бросали в ответ камни и “коктейли Молотова”.

Сообщают о нескольких сотнях раненых. Пострадали, в частности, два депутата от оппозиции.

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“Мы обращаемся к президенту Николасу Мадуро, вице-президенту Тареку эль-Айссами... Мы хотим жить в демократической стране, в которой можем голосовать, можем свободно выражать свою волю, где существует общее право тайного и прямого голосования. Их предложение — игра, направленная на то, чтобы помешать проведению выборов, на которых мы настаиваем”, – заявил оппозиционный активист.

Николас Мадуро передал Национальной избирательной раде подписанный в понедельник декрет о созыве Конституционной ассамблеи. Таким образом, он дал старт процессу изменения Конституции страны.

Оппозиция считает, что своим решением о созыве Конституционной ассамблеи Мадуро пытается отложить проведение региональных выборов, которые должны состояться в этом году, а также президентских, которые планировались на 2018 год.

С начала апреля в Венесуэле не спадает волна антиправительственных протестов, жертвами которых стали уже 32 человека.