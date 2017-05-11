Бабушка-диджейка из Польши играет на дискотеках для престарелых и молодых (видео)

14:10, 11 мая 2017
Мир
852 0

Корреспондент побывала на вечеринке для тех, кому за 50 и сама натанцевалась под диджейские сеты госпожа Вики.

Бабушка-диджейка из Польши любит танцы и ночную жизнь /

Старейшая диджейка Польши Вика Шмит играет на дискотеках для престарелых и молодых.

Читайте такжеМузыканты устроили рейв в вагоне лондонского метро (видео)

Так объединяет поколения и доказывает, что старость - это время на развлечения. 

Корреспондент побывала на вечеринке для тех, кому за 50 и сама натанцевалась под диджейские сеты госпожа Вики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Польша#бабушка-диджейка