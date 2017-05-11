Бабушка-диджейка из Польши играет на дискотеках для престарелых и молодых (видео)
14:10, 11 мая 2017Мир
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Корреспондент побывала на вечеринке для тех, кому за 50 и сама натанцевалась под диджейские сеты госпожа Вики.
Бабушка-диджейка из Польши / скриншот
Старейшая диджейка Польши Вика Шмит играет на дискотеках для престарелых и молодых.
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Так объединяет поколения и доказывает, что старость - это время на развлечения.
Корреспондент побывала на вечеринке для тех, кому за 50 и сама натанцевалась под диджейские сеты госпожа Вики.
Бабушка-диджейка из Польши любит танцы и ночную жизнь
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