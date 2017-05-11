Бабушка-диджейка из Польши играет на дискотеках для престарелых и молодых (видео)

Старейшая диджейка Польши Вика Шмит играет на дискотеках для престарелых и молодых.

Читайте такжеМузыканты устроили рейв в вагоне лондонского метро (видео)

Так объединяет поколения и доказывает, что старость - это время на развлечения.

Корреспондент побывала на вечеринке для тех, кому за 50 и сама натанцевалась под диджейские сеты госпожа Вики.