Макрона официально провозгласили президентом Франции

Конституционный совет Франции провозгласил 39-летнего Эммануэля Макрона после окончательного подсчета голосов избирателей избранным президентом страны. Об этом говорится в решении Конституционного совета от 10 мая.

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В частности, в решении сказано, что Конституционный совет принял во внимание результаты второго тура выборов, который состоялся 6 мая (на заморских территориях) и 7 мая 2017 года, согласно которым, за Макрона было отдано 20 миллионов 743 тысячи 128 голосов, что свидетельствует о получении им большинства голосов, необходимых для объявления его президентом.

"Поэтому Конституционный совет провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики", - говорится в решении.

Также в решении отмечается, что Макрон вступит на свою должность, когда действующий президент Франсуа Олланд прекратит свои полномочия, что, согласно статье 6 Конституции Республики, должно произойти не позднее 24:00 14 мая.