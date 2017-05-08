В Европе должны с облегчением воспринять победу Макрона на выборах президента Франции - СМИ

Убедительная победа центриста Эммануэля Макрона на выборах президента Франции должна принести большое облегчение европейским союзникам страны, которые опасались появления еще одного популистского подражания британскому референдуму по выходу из Европейского Союза.

Как сообщает Reuters, Макрон победил во втором туре выборов ультраправого кандидата «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая угрожала вывести Францию из ЕС.

Издание напоминает, что Макрон имеет благоприятное видение развития деловых связей на пути европейской интеграции.

Проигрышный результат партии «Национальный фронт» также показал уровень расхождений во французском обществе, с которыми теперь Макрону придется иметь дело, чтобы «излечить» их.

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«Я знаю о разногласиях в нашей стране, которые привели к голосованию некоторыми гражданами за крайних (правых - УНИАН). Я уважаю их (выбор)», - заявил Макрон во время выступления в своем главном избирательном штабе.

«Я знаю о гневе, тревоге и сомнениях, которые многие из вас также выразили. Это мой долг, чтобы услышать их», - сказал новоизбранный президент.

«Я буду работать, чтобы восстановить связь между Европой и ее людьми, между Европой и гражданами», - подчеркнул Макрон.

Издание отмечает, что первый вызов для новоизбранного президента будет заключаться в обеспечении большинства для политического движения «Вперед» после парламентских выборов в июне в национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею). Движение «Вперед» было создано почти год тому назад. Большинство новоизбранному президенту необходимо, чтобы получить возможность внедрять свою программу.

Покидающий свой пост президент Франции Франсуа Олланд стал первым человеком, который привел Макрона в большую французскую политику.

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Олланд заявил, что результат президентских выборов «подтверждает, что значительное большинство наших сограждан желают сплотиться вокруг ценностей Республики и продемонстрировать приверженность Европейскому Союзу».

В свою очередь, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по поводу победы Макрона отметил: «Я доволен, что отстаиваемые Вами идеи относительно сильной и прогрессивной Европы, которая защищает всех своих граждан, станут теми, которые Вы будете реализовывать во время Вашего президентства».

Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск в своем поздравлении Макрона с победой на выборах президента Франции заявил, что французы сделали выбор в пользу «свободы, равенства и братства перед тиранией фальшивых новостей».

В ходе президентской кампании 47 миллионов французских избирателей выбирали президента из кандидатов, политические платформы которых радикально отличаются: проевропейской политикой свободной торговли, которую отстаивает движение Макрона «Вперед», и протекционистским национализмом, который отстаивает «Национальный фронт» Ле Пен.