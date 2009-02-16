Саркози пригрозил бойкотировать саммит НАТО, если его не так усадят

Президент Франции Николя Саркози пригрозил бойкотировать юбилейный апрельский саммит НАТО, если ему не предоставят право выбора места за круглым столом, за которым предстоит заседать главам государств и правительств 26 стран-членов Североатлантического альянса, сообщила радиостанция "Контакт".

По ее информации, французский лидер отказался следовать правилу рассадки участников заседания в алфавитном порядке, считая для себя необходимым сидеть рядом с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп Схеффером. Согласно информации радиостанции, в НАТО пошли навстречу президенту Франции, чья страна совместно с Германией будет принимать встречу альянса в верхах. В частности, достигнута договоренность, что Саркози на открытии саммита будет сидеть справа от генсека НАТО, а федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - слева. Однако после того, как камеры будут удалены из зала, натовские лидеры сядут в установленном алфавитном порядке.

Ожидается, что на юбилейном саммите НАТО по случаю 60-летия этой военно-политической организации, который состоится 3-4 апреля во французском Страсбурге и немецком Киле, будет объявлено о возвращении Франции в военную структуру альянса. Как уже сообщалось, одним из условий этого шага французские власти выдвинули назначение представителя Франции на один из двух важнейших военных постов альянса - пост командующего стратегическим командованием НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния, США).

РИА Новости