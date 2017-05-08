Евродепутат назвала страну, в которую Макрон совершит свой первый визит

Германия будет первой страной, которую посетит избранный президент Франции Эммануэль Макрон с политическим визитом.

Это подтвердила в эфире телеканала CNews Сильви Гулар, евродепутат и представитель партии "Демократическое движение", выступающей в поддержку лидера движения "На марше", передает ТАСС.

"Первый свой визит Эммануэль Макрон в качестве президента совершит в Германию", - сказала Гулар.

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Она уточнила, что "вполне вероятно, что перед поездкой в Германию Эммануэль Макрон посетит подразделения французских войск, действующие за границей". Сам Макрон не исключал такой возможности в ходе предвыборных интервью.

Напомним, 7 мая, после объявления результатов выборов, Эммануэль Макрон уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, который прошел "в очень теплой атмосфере", как сообщили представители его движения.