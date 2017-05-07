В Германии на демонстрации за легализацию марихуаны вышли жители 26 городов

В Германии жители 26 городов вышли на демонстрации за легализацию марихуаны в стране.

Как сообщает Deutsche Welle, в этом году акция "Глобальный марш за марихуану" проходит под лозунгом "Легализация имеет смысл". В ней участвуют в том числе жители Берлина, Штуттгарта, Мюнхена, Кельна и Дюссельдорфа.

Читайте такжеЖителю Закарпатья не удалось передать старшему брату в СИЗО марихуану в хот-догах

Мероприятие ежегодно устраивает "Немецкое объединение за легализацию конопли". По словам главы объединения Георга Вурта, легализация марихуаны позволит государству получить больше налогов и создать новые рабочие места. Также в объединении считают, что таким образом можно было бы избежать более 180 тысяч уголовных дел, которые были заведены в 2016 году.

Ранее бундестаг принял закон, который позволяет тяжелобольным пациентам получать каннабис по рецепту. До принятия нового закона в стране делали исключения в единичных случаях.

В Германии выращивание, торговля и владение марихуаной преследуется по закону. За ее легализацию в стране выступают, в частности, представители "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии.