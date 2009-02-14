США вольет в экономику 787 миллиардов долларов

Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил окончательный вариант законопроекта о мерах по урегулированию экономического кризиса, предложенный администрацией Президента Барака ОБАМЫ.

Его общие параметры составили 787 млрд. долл., передает ИТАР-ТАСС.

В поддержку антикризисных мер выступили 60 сенаторов, против - 38.

Аналогичный документ, получивший название "Закона об оздоровлении национальной экономики и реинвестирования в нее", был одобрен Палатой представителей. Правда, ни один представитель оппозиционной Республиканской партии его не поддержал.

В частности, предусматривается выделение около 500 млрд. долл. на развитие национальной инфраструктуры, поддержку образовательных и социальных программ, а также налоговые послабления для граждан и бизнеса на сумму около 287 млрд. долл.