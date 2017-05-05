Во Франции забросали яйцами Марин Ле Пен

Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен забросали яйцами во время встречи с избирателями. Это произошло в городке Доль-де-Бретань, сообщает "5 канал".

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Как стало известно, кроме сторонников, лидера ультраправых там встретили и десятки протестующих. Они скандировали "Долой фашизм!". Инцидент произошел, когда Ле Пен общалась с электоратом.

Впрочем, охрана прикрыла кандидата в президенты и завела в помещение.

Как сообщал УНИАН ранее, центрист Эммануэль Макрон был более убедительным, чем ультраправая Марин Ле Пен во время ключевых теледебатов, которые состоялись в среду. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба Elabe для телеканала BFM TV.

Около 63 процентов людей, опрошенных социологами, признали Макрона более убедительным, чем Ле Пен.