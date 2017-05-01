"Людей неистово бросало, всюду кровь": пассажир самолета "Аэрофлота" показал, как судно попало в турбулентность (видео)
Пассажир рассказал, что происходило в салоне самолета после попадания в "воздушную ловушку".
Пассажиров самолета "Аэрофлота", следовавшего из Москвы в Бангкок, из-за попадания в воздушную яму бросало по всему салону авиалайнера. Об этом написал на своей странице в Instagram написал пассажир судна Ростислав Русєв, обнародовав соответствующее видео.
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"Мы попали в турбулентность, это было ужасно, людей неистово бросало вокруг. Кровь всюду, люди со сломанными костями, носами, открытые переломы, младенцы с травмами головы..." - рассказал он.
3 hours ago I was on a Plane going From Moscow to Bangkok, out of nowhere we hit turbulence, that was so bad that it was throwing people around like crazy. Blood everywhere, people with broken bones, noses, open fractures, baby's with head injuries, I can keep going and going. Thank God we are Alive! I really hope @aeroflot @aeroflotrus will do right by everybody! I can honestly say I have never been so scared in my life before. #aeroflot #emergency. we are ok!
Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 мая Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону сильной турбулентности. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе вывихи и переломы.
Самолет сел в аэропорту Бангкока в 3:38 мск, пострадавшим оказывают помощь. Всего на борту самолета находились 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока.