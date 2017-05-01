"Людей неистово бросало, всюду кровь": пассажир самолета "Аэрофлота" показал, как судно попало в турбулентность (видео)

Пассажиров самолета "Аэрофлота", следовавшего из Москвы в Бангкок, из-за попадания в воздушную яму бросало по всему салону авиалайнера. Об этом написал на своей странице в Instagram написал пассажир судна Ростислав Русєв, обнародовав соответствующее видео.

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"Мы попали в турбулентность, это было ужасно, людей неистово бросало вокруг. Кровь всюду, люди со сломанными костями, носами, открытые переломы, младенцы с травмами головы..." - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 мая Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону сильной турбулентности. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе вывихи и переломы.

Самолет сел в аэропорту Бангкока в 3:38 мск, пострадавшим оказывают помощь. Всего на борту самолета находились 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока.