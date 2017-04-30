Глава генштаба Ирака пообещал освободить Мосул от сил ИГ в мае

Командующий иракской армией рассчитывает выбить боевиков "Исламского государства" из Мосула в мае, несмотря на сопротивление со стороны террористов в густонаселенном районе Старого города.

Борьба должна быть завершена "максимум за три недели", сказал руководитель генштаба иракской армии, генерал-лейтенант Осман аль-Ганми, передает Reuters со ссылкой на государственную газету "Аль-Сабах" в воскресенье.

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"Исламское государство" потеряло большинство районов города вследствие наступления иракской армии, которое поддерживают самолеты проамериканской коалиции. Теперь боевики окружены в северо-западных районах Мосула, в том числе в историческом центре Старого города.

Организация Объединенных Наций считает, что до полумиллиона человек остаются в зоне, контролируемой боевиками, 400 тыс. из которых находятся в Старом городе с небольшим количеством еды и воды и не имеют доступа к больницам.