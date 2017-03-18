Штурм Мосула: иракская армия отбила у ИГИЛ два ключевых района города

Иракские силы заявили, что захватили два ключевых района в ходе наступления на позиции боевиков ИГИЛ в западной части Мосула, сообщает ZN.ua со ссылкой на Al Jazeera.

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"Капитан федеральной полиции Адель Ахмед сказал, что контроль над районами аль-Кур и аль-Тавафо позволит организовать "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения из города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что армия Ирака взяла под контроль 40% территории города Мосул. Оставшиеся в нем боевики ИГИЛ полностью окружены. Кроме того, иракская армия контролирует все дороги, по которым можно выехать из Мосула.

Ранее сообщалось, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.