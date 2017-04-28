"Я думал, будет проще": Трамп поделился горестями своего президентства

Президент США Дональд Трамп по итогам первых 100 дней на посту рассказал о впечатлениях от своей новой жизни в Белом доме в интервью Reuters.

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"Я любил свою прошлую жизнь. Столько всего происходило. Сейчас намного больше работы. Я думал, это будет проще", - сказал Трамп.

До победы в выборах Дональд Трамп уже был публичным человеком, но, по его словам, был крайне удивлен тем, как мало личного пространства осталось у него теперь. Президент до сих пор привыкает к круглосуточной охране и сопутствующим ограничениям.

"Ты как-будто в своем маленьком коконе, ведь вокруг такая серьезная защита, что пойти, куда хочешь, уже невозможно ", - сказал он.

Президент покидает Белый дом, как правило, только в лимузине или специальном внедорожнике. Трамп говорит, что скучает за вождением.

"Я любил водить машину. А сейчас не могу", - пожаловался он.