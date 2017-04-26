Теперь мир узнает, на что действительно способен Трамп - Die Welt

Своими последними реформами президент США хочет наконец завоевать популярность. Но многие эксперты настроены скептически, потому что программа включает в себя множество опасностей - не только для Соединенных Штатов, но и для Германии. Об этом пишет Хольгер Цшепиц в статье "Теперь мир узнает, на что действительно способен Трамп", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Те, кто знает Дональда Трампа, знают также, что в среду он представит что-то очень большое своей стране и по всему миру. Число, которое должно произвести впечатление на его избирателей и Уолл-стрит.

Трамп хочет провести масштабную налоговую реформу, которая сразу сделает три вещи: снизит налоги, сократит бюрократию и сделает Америку более конкурентоспособной в мире. Все это должно быть реализовано без новых долгов и найти поддержку большинства в Конгрессе.

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так и есть. Ни один эксперт не ожидает, что в среду Трамп представит разработанную подробную налоговую реформу, которую Конгресс в скором времени мог бы принять как закон. В лучшем случае, он презентует просто идеи, по принципу "большие числа, но маленькая реформа".

Очевидно, Трамп планирует большой шаг в корпоративных налогах. Он хочет снизить их с нынешних 35 до 15 процентов, и, таким образом, составить конкуренцию даже таким налоговым убежищам, как Ирландия, Лихтенштейн и Кипр, в которых этот показатель составляет 12,5 процентов. В Германии ставка равна почти 30 процентам. Тем не менее, до сих пор не было достаточного встречного финансирования и соответствующего законопроекта. Трамп попытается просто представить цифры своего плана, не сообщая подробностей.

"Налоговая реформа – это не банальный случай. Было бы удивительно, если бы Трамп представил предложение, которое содержало бы детали и устраивало обе палаты Конгресса", - говорит Ханс Миккельсен, стратег Bank of America Merrill Lynch. Он скептически относится к возможности того, что администрация Трампа скоро презентует такую налоговую реформу. "Тем не менее, обнародование имеет большое значение", - говорит Миккельсен. Газете "Die Welt" удалось увидеть, как будет выглядеть новый мир налогов в США, и какие последствия это будет иметь для других стран.

На самом деле, для Германии на карту поставлено многое. Поскольку меры Трампа приведут к новому распределению миллиардов долларов и евро в глобальном масштабе, в ущерб немецкой экономике.

Проблемы с ликвидностью европейских банков

Если Трамп введет свой пограничный налог, который предусматривает выплату в размере 20 процентов на импортные товары из-за границы, это станет ощутимым ударом для местных экспортеров. Освобождение от налога на заработанные за границей прибыли американских корпораций, в свою очередь, может спровоцировать утечку капитала из зоны евро в США. По оценкам японского инвестиционного банка Nomura, валютный союз лишится капитала в размере почти 200 миллиардов евро.

Это может создать проблемы с ликвидностью европейских банков. Кроме того, ущерб миру могут нанести косвенные последствия. Если налоговая реформа будет финансироваться в кредит, это может привести к резкому росту долга США и росту мировых процентных ставок. Многие эксперты до сих пор помнят налоговую реформу 1981 года, которую инициировал президент США Рональд Рейган в начале срока. Начиная с Америки, это спровоцировало резкий рост процентных ставок по всему миру. Доходность десятилетних ценных бумаг США выросла с восьми до 16 процентов.

В течение трех лет дефицит бюджета увеличился в два раза. Соотношение долга США, которое устанавливает обязательства по отношению к экономической силе, выросло с 30 до почти 40 процентов. Сегодня долг США составляет более 100 процентов.

Поэтому эксперты и финансовые рынки критически наблюдают за налоговым пакетом Трампа. Тем более, что, как намекнул министр финансов Стивен Мнучин на весеннем заседании МВФ, реформа может привести к увеличению дефицита в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе программа будет финансировать себя сама, из-за последствий роста, сказа Мнучин. Тот же самый аргумент в 1980-е годы использовал Рейган. Инициатором снижения налогов тогда был Артур Лаффер. Его кривая Лаффера показывает, что снижение налогов может привести к увеличению доходов. Тем не менее, теория не соответствует действительности.

У Трампа недостаточно времени для реформы

Планы Трампа столкнулись с сопротивлением даже в собственных рядах. Только сама реформа налогов для корпораций грозит проделать дыру в бюджете. В десятилетней перспективе, с каждым процентным пунктом, от которого освободят компанию, правительство потеряет 100 миллиардов долларов. Скажем, 20 процентных пунктов обойдутся государству примерно в два триллиона долларов за десять лет. Многие республиканцы не хотят роста долга, и они хотят отказать Трампу в поддержке, как произошло с реформой системы здравоохранения. Демократам этот план не нравится, потому что они считают его антиобщественным. Пограничный налог приведет к повышению стоимости импорта из Китая и, вместе с ним, к ухудшению уровня жизни многих бедных американцев.

Споры вызывают не только налоговые планы для корпораций, но и налоги для частных домохозяйств, поскольку они по-прежнему предоставляют льготы на доход с капитала. Но это приносит пользу, в основном, гражданам с высокими доходами. Трамп хочет пойти навстречу критикам и предлагает снижение налогов для американского среднего класса. Он также делает ставку на упрощенную модель. Каждый американец должен максимально просто заполнять налоговую декларацию.

Но этого недостаточно, чтобы заручиться поддержкой оппозиции. В этом случае, история показывает, что успешные налоговые реформы достигаются при помощи широкого политического консенсуса. В 1986 году демократы и республиканцы разработали и приняли радикальную налоговую ревизию.

Сокращение доходов на 2 триллиона долларов США

Тогда процесс потребовал двухлетней подготовки. У Трампа нет столько времени. В субботу, он отметит 100 дней на посту президента, и до этого времени он хочет все же реализовать большое предвыборное обещание. "Учитывая дефицит времени, вряд ли стоит ожидать большого успеха", - говорит Кевин Харрис из Roubini Economics. "Вероятно, простые сокращения налогов – это план Б".