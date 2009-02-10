Бывшие руководители британских банков извинились за свои действия

Бывшие руководители крупнейших британских банков попросили прощения за свои действия, причинившие ущерб связанным с ними финансовым институтам, сообщает AFP. При этом они признали необходимость пересмотра системы выплаты бонусов в спасаемых правительством банках. С подобными заявлениями выступили бывшие топ-менеджеры банков Royal Bank of Scotland (RBS) и HBOS.

В конце 2008 года правительство Великобритании выкупило 70 процентов акций RBS за 20 миллиардов фунтов стерлингов (29,5 миллиарда долларов). Госпакет ценных бумаг был передан под контроль Управления по финансовым вложениям (UK Financial Investments, UKFI). В начале февраля 2009 года UKFI разрешило RBS выплатить бонусы своим сотрудникам в размере миллиарда фунтов стерлингов.

HBOS, понесший многомиллиардные потери из-за кризиса, был куплен осенью 2008 года банком Lloyds TSB за 29,3 миллиарда долларов. Кроме того, HBOS получил часть финансовой помощи правительства Великобритании, общий размер которой составляет 37 миллиардов фунтов стерлингов.

Другой британский банк - Barclays - также намерен выплатить своим сотрудникам бонусы в размере 600 миллионов фунтов стерлингов. В октябре 2008 года правительство Великобритании выделило банковской системе помощь в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов. Barclays от этих денег отказался, однако косвенно все же получал финансирование от правительства.

Правительство Великобритании намерено запретить банкам выплачивать своим сотрудникам премии и бонусы. По мнению властей, в условиях глобального финансового кризиса кредитные организации должны быть более аккуратными с расходами. Кроме того, в правительстве уверены, банки не должны тратить деньги налогоплательщиков на выплату бонусов.

Лента.ру