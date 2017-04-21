Тереза Мэй обещает не сокращать международную помощь

Премьер Великобритании Тереза Мэй обещает, что Лондон и в дальнейшем будет тратить 0,7 процента валового внутреннего продукта на международную помощь. Это обязательство остается и будет оставаться, если ее Консервативная партия выиграет выборы в июне этого года, заявила Мэй в пятницу, 21 апреля. Речь идет о сумме в более чем 12 миллиардов фунтов в год, как сообщает DW.

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По словам премьера, она гордится тем, что Великобритания помогает людям во всем мире, хотя надо "убедиться, что мы можем тратить деньги в наиболее эффективный способ", - цитирует Мэй агентство AP. Некоторые ее однопартийцы-консерваторы хотят прекратить выделение средств на помощь и считают, что деньги можно было бы лучше потратить на внутренние нужды. На этой неделе основатель Microsoft Билл Гейтс призвал Лондон сохранить текущий уровень международной помощи, назвав ее хорошей инвестицией для Великобритании и Мира.

Тем временем стало известно, что Европейский Союз планирует обязать Великобританию делать ежегодные выплаты по проектам, которые заканчиваются после 2019 года, и после того, как страна выйдет из состава ЕС. При этом средства Евросоюз планирует получать от Лондона в евро, а не в фунтах. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект подготовленного Брюсселем документа, который должен стать основой для переговоров по Brexit. Согласно с ним, Лондон в течение переходного периода должен будет подчиняться решению Европейского суда в Люксембурге. Также ЕС намерен добиваться от британского правительства разрешения на воссоединение семей граждан ЕС в Великобритании.