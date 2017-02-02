Британия обнародовала план выхода из ЕС

Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним", пишет Русская служба BBC.

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"Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе "брексита". Ранее их уже обозначила Мэй. В документе правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску "брексита".

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало "брексит". Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.