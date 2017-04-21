Следком РФ решил не трогать "тайную империю" Медведева (документ)

Следком РФ ответил депутату Госдумы Валерию Рашкину, который потребовал проверить информацию о "тайной империи" российского премьера Дмитрия Медведева. Данный ответ СК депутат опубликовал на своей странице в Twitter.

Депутату заявили, что такой надзор относится к ведению Генпрокуратуры, поэтому запрос и перенаправили в это ведомство.

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"Вопросов, относящихся к компетенции СК РФ, в настоящее время не имеется", - говорится в ответе.

До меня наконец дополз ответ Следственного комитета по имуществу Медведева. pic.twitter.com/Ya4rQ13v9b — Валерий Рашкин (@RashkinV) April 21, 2017

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следком проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.