Следком РФ решил не трогать "тайную империю" Медведева (документ)

19:03, 21 апреля 2017
Мир
1859 0

Следственный комитет России отказался проводить проверку по итогам расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева

СК отказался проверять информацию о "тайной империи" Медведева / Скриншот

Следком РФ ответил депутату Госдумы Валерию Рашкину, который потребовал проверить информацию о "тайной империи" российского премьера Дмитрия Медведева. Данный ответ СК депутат опубликовал на своей странице в Twitter.

Депутату заявили, что такой надзор относится к ведению Генпрокуратуры, поэтому запрос и перенаправили в это ведомство.

Читайте также"Борются примерно, как с Гитлером": Кремль начинает кампанию против Навального - СМИ

"Вопросов, относящихся к компетенции СК РФ, в настоящее время не имеется", - говорится в ответе.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следком проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Следком РФ#тайная империя Медведева