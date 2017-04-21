В Германии вооруженный мужчина напал на отделение банка

16:50, 21 апреля 2017
Мир
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Во время перестрелки с полицией злоумышленник был ранен.

скриншот видео

В городе Вальдсхут-Тинген на юге Германии вооруженный неизвестный напал на отделение банка, сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, инцидент произошел в местном отделении Postbank, в помещении которого находились двое сотрудников. На счастье, им удалось забаррикадироваться в соседней комнате.

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Во время перестрелки с полицией злоумышленник был ранен.

Сейчас правоохранители арестовали 57-летнего нападающего, однако мужчине пока оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, злоумышленник работает врачом.

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Теги: #Германия#грабитель