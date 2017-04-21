Один из лидеров президентской гонки во Франции призвал приостановить кампанию

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон призвал в знак «солидарности» с жертвами нападения на Елисейских полях приостановить кампанию по выборам главы государства. Об этом политик заявил в ходе дебатов участников президентской гонки на телеканале France 2, передает РБК.

«Я считаю, что в том контексте, в котором мы сейчас живем, нет места для продолжения [предвыборной] кампании», — приводит слова Фийона Europe 1. Свою позицию республиканец пояснил тем, что, в данный момент, по его мнению, кандидаты на пост главы Франции «должны продемонстрировать их солидарность с полицией», погибшим в результате инцидента сотрудником правоохранительных органов, а также всеми тем, кто рискует жизнью», чтобы обеспечить их безопасность.

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«И тогда мы покажем нашу солидарность с французами, которые по праву обеспокоены распространением терактов», — отметил Фийон, добавив, что «борьба против исламского тоталитаризма» должна быть «основным приоритетом следующего президента [Франции] и правительства».

Как замечает Reuters, сам республиканец после нападения на полицейских в центре Парижа принял решение отказаться от запланированной им ранее на 21 апреля предвыборной поездки во французские Альпы.

Такое же решение, по информации BFM TV, приняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она после перестрелки на Елисейских полях отменила свой визит в приют для животных в Монсо-ле-Мин и в Сона и Луара. Теперь политик, как замечает телеканал, собирается выступить утром 21 апреля в своем штабе в Париже.

Перестрелка в центре столицы Франции произошла ранее, 20 апреля. В этот день, по словам очевидцев, злоумышленник, подъехав к Елисейским полям на своем автомобиле, остановился на сигнал красного света светофора. После этого он вышел из машины и открыл огонь по полицейским. В результате происшествия погиб один сотрудник правопорядка, еще двое — получили ранения. Также, по информации представителя МВД Франции, пострадала женщина. Сам стрелок был убит ответным огнем. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

​Позже в прокуратуре Франции, как передавал Reuters, злоумышленника назвали «террористом». Расследованием инцидента также занялось контртеррористическое управление французского надзорного ведомства.