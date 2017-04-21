Теракт в центре Парижа: все подробности (видео)

Неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате как минимум один полицейский погиб, еще двое получили ранения, сообщают информагентства со ссылкой на полицию, передает Русская служба Би-би-си.

Нападавший был убит ответным огнем полиции. Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова, а источники агентства Рейтер в полиции отмечают, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Французская прокуратура начала антитеррористическое расследование.

"На первый взгляд полицейские и были целью нападения", - заявил представитель французского МВД.

Как рассказали в ведомстве, автомобиль остановился у полицейской машины около 21 часа по местному времени, мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия.

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После убийства полицейского он попытался сбежать, стреляя в других полицейских - двое из них были ранены.

По данным местных СМИ, убийца был известен службам безопасности и писал о намерении убить сотрудников в полиции в сервисе Telegram.

Все люди, находившиеся в районе Елисейских полей, были эвакуированы, полиция перекрыла район.

Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещении - на улицу их не выпускали.

Президент Франции Франсуа Олланд проводит экстренное совещание с премьер-министром и Матиасом Феклом. В ближайшее время он выступит с заявлением.

В воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов.

Во вторник в Марселе полиция задержала двух граждан Франции, у которых при обыске нашли три килограмма взрывчатки, огнестрельное оружие, флаг террористической организации ИГ и джихадистскую литературу. Как сообщается, они планировали устроить нападения на мирных жителей, похожие на те, что были совершены 13 ноября 2015 года.

В тот вечер прогремели несколько взрывов у стадиона Стад де Франс, где шел футбольный матч, злоумышленники расстреляли посетителей нескольких ресторанов, а также открыли огонь по зрителям во время концерта в клубе "Батаклан". То происшествие было квалифицировано как теракт.

Еще одно крупное нападение на мирных жителей, квалифицированное как теракт, случилось во Франции 14 июля 2016 года. В толпу людей, гуляющую по набережной Ниццы в День взятия Бастилии, врезался грузовик. В результате обоих терактов погибли больше 200 человек.