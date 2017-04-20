Худший исход выборов президента во Франции - выход Парижа из ЕС и развал всего союза - дипломат

Худший исход выборов президента во Франции — выход Парижа из ЕС и развал всего союза. Такое мнение в своем материале для журнала "Новое Время" выразил президент Совета по международным отношениям (США) Ричард Хаас.

"При всех проблемах главное сейчас для будущего Евросоюза — президентские выборы во Франции. Их результат повлияет на судьбу не только ЕС, но и всего мира. Если верить опросам, шансы на победу есть у всех четырех кандидатов. Неопределенных последствий стоит ждать от двух из них: лидера Национального фронта Марин Ле Пен и крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона. Оба поддерживают политику, далекую от европейской. Поэтому их выигрыш на предстоящем голосовании 7 мая может означать конец членства Франции в ЕС и НАТО", - считает дипломат.

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По его мнению, в таком случае и перед всей Европой встанет экзистенциальный вопрос, ведь еще недавно сложно было представить себе такой сценарий. На протяжении многих лет Европа оставалась самым успешным, стабильным и предсказуемым регионом.

"Но произошли радикальные перемены. И желание России использовать военную силу, продемонстрированное Владимиром Путиным, а также его киберманипуляции для продвижения собственной повестки дня — лишь один из факторов изменений. Еще один вызов Европе бросают ее собственные политики, все больше сомневающиеся в ценностях ЕС. Причина 60-летнего процесса интеграции Европы, который часто называют европейским проектом, всегда была очевидна. Западная Европа, прежде всего Германия и Франция, должны были объединиться до такой степени, чтобы война, определившая прошлое континента, стала немыслимой", - отметил он.

Цель была достигнута, как и значительный экономический прогресс. Но при этом европейский проект потерял свою значимость для самих граждан.

"Во Франции и в результате по всей Европе появились популисты и радикальные кандидаты правого и левого крыла. И даже если во Франции победит не один из них, многое останется неопределенным. Текущий кризис пройдет, но в долгосрочной перспективе проблема останется. Очевидно, что Евросоюз нужно менять. Ему пора отбросить универсальный формат и прийти к чему-то более гибкому. Также стоит перераспределить власть Брюсселя в пользу других европейских столиц", - считает дипломат.

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Власти должны активно создавать условия для ускорения экономического роста. Кроме того, отметил Хаас, нужно повысить способность людей жить в условиях неизбежного сокращения рабочих мест в результате технологической революции.

"Инициативу должна взять на себя Германия. Во многом европейцы сами смогут определить свое будущее. Но администрация Трампа тоже должна сыграть в этом созидательную роль. Пора прекратить недальновидную поддержку желающих покинуть ЕС. Разделенная, слабая и растерянная Европа — плохой партнер для НАТО. Вполне возможно, что у Азии больше шансов повлиять на мир в ХХІ веке, чем у Европы. Но нельзя забывать уроки последнего столетия: то, что происходило здесь, всегда влияло на стабильность и процветание всего мира", - подытожил дипломат.

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