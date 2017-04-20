В центре Парижа неизвестные открыли автоматный огонь по полицейским, один убит

Неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще один получил тяжелое ранение, сообщают информагентства со ссылкой на полицию, передает Русская служба Би-би-си.

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Некоторые СМИ утверждают, что один из стрелков также был убит полицией. Всего, по данным местных СМИ, в нападении участвовали как минимум два человека, как минимум один из которых мог быть вооружен автоматом Калашникова.

Полиция не исключает, что случившееся можно квалифицировать как террористический акт. Официальный твиттер парижской полиции просит горожан не ходить поблизости от Елисейских полей. Сейчас улица перекрыта.

В воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов.