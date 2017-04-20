Прокуратура 9 часов допрашивала Туска по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ

Допрос председателя Европейского совета Дональда Туска в окружной прокуратуре Варшавы длился девять часов, сообщает Onet.pl.

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После допроса Туск рассказал, что предлагал прокурорам дать показания в Брюсселе, однако ему отказали в такой возможности, ссылаясь на технические неудобства, пишет "ЕвроПравда".

"Я проинформировал прокурора, что явился на допрос прежде всего из уважения к польскому государству", - сказал он.

По его словам, согласно европейским законам, на его должность распространяется полный иммунитет и он намерен им воспользоваться, если дело дойдет до иска.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет, но если дойдет, то колебаться я не буду" - сказал экс-премьер Польши.

По его словам, все дело имеет полностью политический характер.

Как известно, в среду Дональд Туск давал показания в окружной прокуратуре Варшавы в деле связей военной контрразведки с российской ФСБ.

Туск приехал из родного Гданьска на поезде. На перроне его ждали несколько сотен сторонников и тех, то считает, что Туск должен сесть в тюрьму якобы за сговор с Путиным по делу о катастрофе под Смоленском. Туск заявил, что дело против него политическое и является ничем иным, как "охотой на ведьм".

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи "черных ящиков" самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрытые. Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.